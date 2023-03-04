Кислицын Тихон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Кислицын Григорий Еросимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1684
Мать ребёнка: Кислицына Марья Васильева
Рождение ребёнка
1695
Сын: Кислицын Агафон Тихонович
Мать ребёнка: Кислицына Марья Васильева
Рождение ребёнка
1702
Сын: Кислицын Ларион Тихонович
Мать ребёнка: Кислицына Марья Васильева
Смерть
1726