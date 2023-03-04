Кислицын Тихон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Тихон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Кислицын Григорий Еросимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Марья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Кислицын Борис Тихонович

Мать ребёнка: Кислицына Марья Васильева

Рождение ребёнка
1695

Сын: Кислицын Агафон Тихонович

Мать ребёнка: Кислицына Марья Васильева

Рождение ребёнка
1702

Сын: Кислицын Ларион Тихонович

Мать ребёнка: Кислицына Марья Васильева

Смерть
1726

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