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Кислицына Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
1684

Сын: Кислицын Борис Тихонович

Отец ребёнка: Кислицын Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
1695

Сын: Кислицын Агафон Тихонович

Отец ребёнка: Кислицын Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
1702

Сын: Кислицын Ларион Тихонович

Отец ребёнка: Кислицын Тихон Григорьевич

Смерть
После 1710

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