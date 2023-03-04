Кислицына Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1684
Отец ребёнка: Кислицын Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
1695
Сын: Кислицын Агафон Тихонович
Отец ребёнка: Кислицын Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
1702
Сын: Кислицын Ларион Тихонович
Отец ребёнка: Кислицын Тихон Григорьевич
Смерть
После 1710