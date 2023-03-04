Кислицын Фёдор Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Улита Фёдоровна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кислицына Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795