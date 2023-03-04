Кислицын Фёдор Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Фёдор Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кислицын Зиновий Григорьевич

Мать: Кислицына Агафия Иванова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Улита Фёдоровна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кислицына Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Митрофановна

Смерть
После 1795
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