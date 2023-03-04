Кислицына Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Евдокия Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кислицын Фёдор Зиновьевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Улита Фёдоровна

Отец ребёнка: Кислицын Фёдор Зиновьевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кислицына Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Кислицын Фёдор Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Фёдор Зиновьевич

Смерть
После 1795
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