Кислицына Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кислицын Фёдор Зиновьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Улита Фёдоровна
Отец ребёнка: Кислицын Фёдор Зиновьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кислицына Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Кислицын Фёдор Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795