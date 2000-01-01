Кислицына (Хорошавина) Агафия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Хорошавина) Агафия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кислицын Яков Зиновьевич

Отец ребёнка: Кислицын Зиновий Григорьевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кислицын Кирило Зиновьевич

Отец ребёнка: Кислицын Зиновий Григорьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кислицын Фёдор Зиновьевич

Отец ребёнка: Кислицын Зиновий Григорьевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кислицын Тить Зиновьевич

Отец ребёнка: Кислицын Зиновий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Зиновий Григорьевич

Смерть
1788
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