Кислицына (Хорошавина) Агафия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Кислицын Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кислицын Кирило Зиновьевич
Отец ребёнка: Кислицын Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кислицын Фёдор Зиновьевич
Отец ребёнка: Кислицын Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Кислицын Зиновий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788