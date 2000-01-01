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Кислицын Исак Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Кислицын Ларион Григорьевич

Мать: Кислицына Евдокия Зотова

Бракосочетание
02.02.1753 ст.

Жена: Кислицына Ирина Иванова

невеста из д. Ежевской отец Иван ?ирухин
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Васенина Марина Исаковна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Суслова Агрипина Исаковна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кислицына Ефросиния Исаковна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кислицын Василий Исакович

Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кислицын Пётр Исакович

Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Анна Иванова

Смерть
1782
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