Кислицын Исак Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Бракосочетание
02.02.1753 ст.
Жена: Кислицына Ирина Иванова
невеста из д. Ежевской отец Иван ?ирухин
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Васенина Марина Исаковна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Суслова Агрипина Исаковна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кислицына Ефросиния Исаковна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кислицын Василий Исакович
Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Кислицына Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Анна Иванова
Смерть
1782