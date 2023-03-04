Кислицына Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Васенина (Кислицына) Марина Исаковна
Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Суслова (Кислицына) Агрипина Исаковна
Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кислицына (Кислицына) Ефросиния Исаковна
Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кислицын Василий Исакович
Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович
Смерть
После 1795