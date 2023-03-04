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Кислицына Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Исак Ларионович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Васенина (Кислицына) Марина Исаковна

Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Суслова (Кислицына) Агрипина Исаковна

Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кислицына (Кислицына) Ефросиния Исаковна

Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кислицын Василий Исакович

Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кислицын Пётр Исакович

Отец ребёнка: Кислицын Исак Ларионович

Смерть
После 1795

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