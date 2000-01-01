Кислицына (Колашникова) Евдокия Зотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Колашникова) Евдокия Зотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Кислицын Тимофей Ларионович

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кислицын Иван Ларионович

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Кислицын Исак Ларионович

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Кислицын Тимофей Ларионович

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кислицын Аксент Ларионович

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кислицын Алексей Ларионович

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Леонтий Ларионович

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Маремьяна Ларионовна

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кислицын Анисифор Ларионович

Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Ларион Григорьевич

Смерть
После 1763
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