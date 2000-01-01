Кислицына (Колашникова) Евдокия Зотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Кислицын Тимофей Ларионович
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Кислицын Тимофей Ларионович
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кислицын Аксент Ларионович
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кислицын Алексей Ларионович
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кислицын Леонтий Ларионович
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Маремьяна Ларионовна
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кислицын Анисифор Ларионович
Отец ребёнка: Кислицын Ларион Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763