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Кислицын Иван Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Кислицын Ларион Григорьевич

Мать: Кислицына (Колашникова) Евдокия Зотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Параскева Леонтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ирина Яковлева

Бракосочетание
06.05.1759 ст.

Жена: Кислицына Наталья Васильева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Кислицына) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кислицын Яким Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Кислицына) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кислицын Козма Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Кислицына) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислицын Феоктист Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева

Смерть
После 1795

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