Кислицын Иван Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Ирина Яковлева
Бракосочетание
06.05.1759 ст.
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Кислицына) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Кислицына) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Кислицына) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кислицын Феоктист Иванович
Мать ребёнка: Кислицына Наталья Васильева
Смерть
После 1795