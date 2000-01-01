Кислицына Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1759 ст.
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кислицын Феоктист Иванович
Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович
Смерть
1786