Кислицына Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына Наталья Васильева

Кислицына Наталья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1759 ст.

Муж: Кислицын Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кислицын Яким Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кислицын Козма Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислицын Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Ларионович

Смерть
1786
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close