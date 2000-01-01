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Кислицын Яким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кислицын Иван Ларионович

Мать: Кислицына Наталья Васильева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Якимова

Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Акилина Якимова

Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кислицын Сават Якимович

Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кислицын Борис Якимович

Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кислицын Матвей Якимович

Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ефросиния Кондратьева

Смерть
После 1795
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