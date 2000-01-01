Кислицын Яким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Якимова
Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Акилина Якимова
Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Кислицына Ефросиния Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795