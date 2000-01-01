Кислицына Ефросиния Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Ефросиния Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Якимова

Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Акилина Якимова

Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кислицын Сават Якимович

Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кислицын Борис Якимович

Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кислицын Матвей Якимович

Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Яким Иванович

Смерть
После 1795
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