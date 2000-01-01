Кислицына Ефросиния Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Якимова
Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Акилина Якимова
Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Кислицын Яким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795