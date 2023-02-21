Кислицын Леонтий Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Леонтий Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Кислицын Ларион Григорьевич

Мать: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кислицын Лаврентий Леонтьевич

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кислицын Антон Леонтьевич

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Стефанида Леонтьева

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Феодосия Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Иванова

Смерть
После 1795
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