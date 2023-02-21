Кислицын Леонтий Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кислицын Лаврентий Леонтьевич
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кислицын Антон Леонтьевич
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Стефанида Леонтьева
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795