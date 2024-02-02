Бежанов Салих Тыщавич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бежанов Тыща Бежанович
Рождение ребёнка
20.11.1932
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
01.01.1937
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Тамара Жьыгва Салиховна
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Хусин Сина Салихович
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Нагва Салиховна
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Х/асана Салихович
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Чорна Салиховна
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Соня Салиховна
Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Люба Салиховна
Смерть
Неизвестно