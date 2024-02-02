Бежанов Салих Тыщавич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанов Салих Тыщавич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бежанов Тыща Бежанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1932

Сын: Бежанов Кафе Салихович

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Бежанов Ануар Салихович

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Тамара Жьыгва Салиховна

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Хусин Сина Салихович

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Нагва Салиховна

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Кемаль Салихович

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Х/асана Салихович

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Чорна Салиховна

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Соня Салиховна

Мать ребёнка: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Люба Салиховна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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