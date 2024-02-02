Бежанова Бабух Умаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБежанова Бабух Умаровна

Бежанова Бабух Умаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1878

Дата смерти

03.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878

Отец: Гапов Умар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1932

Сын: Бежанов Кафе Салихович

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Бежанов Ануар Салихович

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Тамара Жьыгва Салиховна

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Хусин Сина Салихович

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Нагва Салиховна

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Кемаль Салихович

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Х/асана Салихович

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Чорна Салиховна

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Соня Салиховна

Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич

Смерть
03.10.1985
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