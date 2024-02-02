Бежанова Бабух Умаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1878
Дата смерти03.10.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878
Отец: Гапов Умар
Рождение ребёнка
20.11.1932
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Рождение ребёнка
01.01.1937
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Тамара Жьыгва Салиховна
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Хусин Сина Салихович
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Нагва Салиховна
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Х/асана Салихович
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Чорна Салиховна
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Соня Салиховна
Отец ребёнка: Бежанов Салих Тыщавич
Смерть
03.10.1985