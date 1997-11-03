Бежанов Ануар Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1937
Дата смерти03.11.1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937
Отец: Бежанов Салих Тыщавич
Мать: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
05.04.1975
Мать ребёнка: Бежанова Лиля Дубиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клычева Фатима Цика Ануаровна
Мать ребёнка: Бежанова Лиля Дубиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутова Анжела Тули Ануаровна
Мать ребёнка: Бежанова Лиля Дубиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бежанова Лиля Дубиновна
Смерть
03.11.1997