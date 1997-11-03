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Бежанов Ануар Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

03.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: Бежанов Салих Тыщавич

Мать: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
05.04.1975

Сын: Бежанов Рамеш Ануарович

Мать ребёнка: Бежанова Лиля Дубиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клычева Фатима Цика Ануаровна

Мать ребёнка: Бежанова Лиля Дубиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутова Анжела Тули Ануаровна

Мать ребёнка: Бежанова Лиля Дубиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бежанова Лиля Дубиновна

Смерть
03.11.1997
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