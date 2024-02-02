Бежанова Тамара Жьыгва Салиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанова Тамара Жьыгва Салиховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бежанов Салих Тыщавич

Мать: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бидов Мурат Пуша Пашкович

Отец ребёнка: Бидов Пашка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огузова Света Пашковна

Отец ребёнка: Бидов Пашка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидов Пашка

Смерть
Неизвестно
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