Огузова Света Пашковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бидов Пашка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огузова Олеся Вечеславовна
Отец ребёнка: Огузов Вечеслав Славик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огузов Зураб Вечеславович
Отец ребёнка: Огузов Вечеслав Славик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огузов Милан Вечеславович
Отец ребёнка: Огузов Вечеслав Славик
Бракосочетание
Неизвестно