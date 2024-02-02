Огузова Света Пашковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огузова Света Пашковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бидов Пашка

Мать: Бежанова Тамара Жьыгва Салиховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огузова Олеся Вечеславовна

Отец ребёнка: Огузов Вечеслав Славик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огузов Зураб Вечеславович

Отец ребёнка: Огузов Вечеслав Славик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огузов Милан Вечеславович

Отец ребёнка: Огузов Вечеслав Славик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огузов Вечеслав Славик

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