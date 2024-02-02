Огузов Вечеслав Славик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огузов Вечеслав Славик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огузова Олеся Вечеславовна

Мать ребёнка: Огузова Света Пашковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огузов Зураб Вечеславович

Мать ребёнка: Огузова Света Пашковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огузов Милан Вечеславович

Мать ребёнка: Огузова Света Пашковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огузова Света Пашковна

Смерть
Неизвестно

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