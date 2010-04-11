Бежанов Кафе Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1932
Дата смерти11.04.2010
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932
Отец: Бежанов Салих Тыщавич
Мать: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
01.03.1963
Дочь: Бежанова Эльмира Кафеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1966
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1969
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1974
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2010