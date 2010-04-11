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Бежанов Кафе Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1932

Дата смерти

11.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932

Отец: Бежанов Салих Тыщавич

Мать: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
01.03.1963

Дочь: Бежанова Эльмира Кафеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1966

Сын: Бежанов Умар Кафеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1969

Сын: Бежанов Эрик Кафеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1974

Сын: Бежанов Магомет Кафеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.2010
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