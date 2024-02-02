Бежанов Магомет Кафеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1974
Отец: Бежанов Кафе Салихович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.2002
Сын: Бежанов Аслан Магометович
Мать ребёнка: Бежанова Елена Хусиновна
Рождение ребёнка
17.04.2006
Дочь: Бежанова Даяна Магометовна
Мать ребёнка: Бежанова Елена Хусиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бежанова Елена Хусиновна