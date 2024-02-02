Бежанова Чорна Салиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанова Чорна Салиховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бежанов Салих Тыщавич

Мать: Бежанова Бабух Умаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубалова Ааа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубалов Хусейн

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубалов Хасан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогуев Магомет

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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