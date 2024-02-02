Бежанова Чорна Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бежанов Салих Тыщавич
Мать: Бежанова Бабух Умаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубалова Ааа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кубалов Хусейн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кубалов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогуев Магомет
Смерть
Неизвестно