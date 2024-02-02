Бежанов Тыща Бежанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бежан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Тк/вына Тыщевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Быба Тыщевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Г/абидат Тыщевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Щаща Тыщевна
Смерть
Неизвестно