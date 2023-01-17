Бржезинский Алексей Всеволодович
Место рождения
Дата рождения02.08.1922
Дата смерти08.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922
Призыв на военную службу
15.05.1942
Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Военная награда
09.05.1945
Наградной документ Дата рождения: __.__.1922 Воинское звание: ст. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–194... Показать все
Военная награда
21.05.1945
Наименование награды: Орден Славы III степени Приказ подразделения №: 102/н от: 21.05.1945 Издан: ВС 60 А
Образование
С 01.09.1948 по 20.05.1950
Вечерний Университет марксизма-ленинизма при Львовском окружном Доме офицеров свидетельство с отличием №12
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
31.01.1952
Дочь: Бржезинская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Бржезинская Мария Спиридоновна
Военная награда
26.10.1955
Дата рождения: __.__.1922 Воинское звание: ст. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 26.10.1955
Образование
С 1960 по 15.04.1966
Москва, город федерального значения Москва
Диплом с отличием О№157493 Московский полиграфический институт по специальности журналистика (редактирование массовой литературы)
Смерть
08.05.1977
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область