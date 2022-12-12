село Каргасок, село Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Каргасок

Каргасокский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Томский округ
686Коргасок, с. каз.при р. Парабели.5205068276244Церковь православная 1.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Парабельская волость
29Село Каргасок5175178057

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Каргасокский район
13458Каргасоксело59°04'с.ш.80°52'в.д.O-44-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Каргасокский муниципальный район, Каргасокское сельское поселение
69624422101с Каргасоксело
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