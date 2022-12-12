Казанская Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.01.1887 ст.
Дата смерти06.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1887 ст.
Образование
С 1907 по 1909
Киев, Киевский уезд
1907-1909 Лекционная книжка №457 слушательницы историко-филологического факультета славяно-русского отделения Высших женских курсов г. Киев
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
06.12.1912
Дочь: Носкова Ольга Вселодовна
Отец ребёнка: Бржезинский Всеволод Николаевич
Работа или профессия
С 10.08.1916 по 20.09.1920 ст.
Удостоверение Бржезинской Варвары Михайловне, о том, что с 10.08.1916 по 20.09.1920 год работала учительницей истории и русского языка в Менской женской гимназии, преобразованной в семинарию.
Рождение ребёнка
02.08.1922
Сын: Бржезинский Алексей Всеволодович
Отец ребёнка: Бржезинский Всеволод Николаевич
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1926
Дочь: Ромашова Татьяна Всеволодовна
Отец ребёнка: Бржезинский Всеволод Николаевич
Смерть
06.05.1959
Золочев, Львівська область