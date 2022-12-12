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Казанская Варвара Михайловна

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

07.01.1887 ст.

Дата смерти

06.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1887 ст.

Отец: Казанский Михаил Алексеевич

Мать: Казанская Ольга Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Образование
С 1907 по 1909
Киев, Киевский уезд
1907-1909 Лекционная книжка №457 слушательницы историко-филологического факультета славяно-русского отделения Высших женских курсов г. Киев
Бракосочетание
Около 1911

Муж: Бржезинский Всеволод Николаевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1912

Дочь: Носкова Ольга Вселодовна

Отец ребёнка: Бржезинский Всеволод Николаевич

Мена, Чернігівська область
Работа или профессия
С 10.08.1916 по 20.09.1920 ст.
Мена, Чернігівська область
Удостоверение Бржезинской Варвары Михайловне, о том, что с 10.08.1916 по 20.09.1920 год работала учительницей истории и русского языка в Менской женской гимназии, преобразованной в семинарию.
Рождение ребёнка
02.08.1922

Сын: Бржезинский Алексей Всеволодович

Отец ребёнка: Бржезинский Всеволод Николаевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1926

Дочь: Ромашова Татьяна Всеволодовна

Отец ребёнка: Бржезинский Всеволод Николаевич

Мена, Чернігівська область
Смерть
06.05.1959
Золочев, Львівська область
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