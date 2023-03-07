Казанская (Москальская) Ольга Яковлевна
Место рожденияШемаха́, Бакинская губерня
Дата рождения24.04.1866
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1855
Рождение
24.04.1866
Отец: Москальский Яков Петрович
Мать: Щелкунова Юлия Петровна
Шемаха́, Бакинская губерня
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Казанский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Казанский Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.
Дочь: Казанская Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Казанский Михаил Алексеевич
Смерть
1941
Тула, город Тула, Тульская область