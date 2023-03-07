Казанская (Москальская) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская (Москальская) Ольга Яковлевна

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Место рождения

Шемаха́, Бакинская губерня

Дата рождения

24.04.1866

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Казанский Михаил Алексеевич

Мена, Чернігівська область
Рождение
24.04.1866

Отец: Москальский Яков Петрович

Мать: Щелкунова Юлия Петровна

Шемаха́, Бакинская губерня
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Казанский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Казанский Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.

Дочь: Казанская Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Казанский Михаил Алексеевич

Мена, Чернігівська область
Смерть
1941
Тула, город Тула, Тульская область
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