Москальский Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1829
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1829
Работа или профессия
1859
Бакинская губерня
Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи 1859- учитель Ст (старший учитель?) с в 10 кл. Бакинской Губернии (478 ст., I т.)
Работа или профессия
С 1861 по 1863
Бакинская губерня
Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи 1861-1863- Бакинская Губерния; Училища: 4хклассные: Учит.: Ст. (1861-61 / 403 ст., I т.; 1862-63/ 400 с... Показать все
Работа или профессия
1865
Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи 1865 КС Штатный смотритель уездного училища в Шемаханск. Бакинской Губернии (408 ст., I т.)
Рождение ребёнка
24.04.1866
Дочь: Казанская Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Щелкунова Юлия Петровна
Шемаха́, Бакинская губерня
Работа или профессия
С 1867 по 1868
1867-1868 КА Штатный смотритель уездного училища в Шемаханск. Бакинской Губернии (1867/ 428 ст., I т.; 1868/ 483 ст., I т.) В 1868 родилась Ольга Яковлевна Шемаха́, Шамахы (азерб. Şamaxı ) — город в А... Показать все
Работа или профессия
С 1869 по 1874
1869-1874 НС Штатный смотритель уездного училища в Шемаханск. Бакинская Губернии (1869/ 492 ст., I т.; 1870/ 523 ст., I т.; 1871/ 528 ст., I т.; 1872/ 481 ст., I т.; 1873/ 472 ст., I т.; 1874/ 484 ст.... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1870
Сын: Москальский Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Щелкунова Юлия Петровна
Рождение ребёнка
08.05.1872
Сын: Москальский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Щелкунова Юлия Петровна
г. Шемаха Бакинской губернии
Работа или профессия
С 1875 по 1876
1875-1876 НС Штатный смотритель уездного училища в Сигнахске. Тифлисск Губернии (1875 -484 ст., I т.; 1876 - 488 ст., I т.) (Сигна́хи (груз. სიღნაღი ) — маленький городок в восточной Грузии, на склоне... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1876
Дочь: Москальская Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Щелкунова Юлия Петровна
Рождение ребёнка
?.06.1883
Дочь: Москальская Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Щелкунова Юлия Петровна
Рождение ребёнка
30.08.1885
Сын: Москальский Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Щелкунова Юлия Петровна
Рождение ребёнка
28.10.1889
Дочь: Москальская Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Щелкунова Юлия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щелкунова Юлия Петровна
Смерть
После 1876
Мена, Чернігівська область
есть указание 11.хх.1893