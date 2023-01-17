Москальский Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти02.09.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Москальский Яков Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
С 30.06.1797 по 13.02.1803
РГИА ф.1349 оп.3 д.1493 Формулярные списки Мосиевский В.И.-Московенко И.К. л.31 ФС О службе Сосницкого Поветового стряпчего коллежского секретаря Петра Яковлева сына Москальского. Учинен 1812 года. ... Показать все
Бракосочетание
После 1812
Рождение ребёнка
20.12.1829
Сын: Москальский Яков Петрович
Мать ребёнка: Москальская Елизавета Ивановна
Феськовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1832
Сын: Москальский Николай Петрович
Мать ребёнка: Москальская Елизавета Ивановна
Смерть
02.09.1834
Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1834
Сын: Москальский Петр Петрович
Мать ребёнка: Москальская Елизавета Ивановна