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Москальский Петр Яковлевич

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1786

Дата смерти

02.09.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Москальский Яков Петрович

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Работа или профессия
С 30.06.1797 по 13.02.1803
РГИА ф.1349 оп.3 д.1493 Формулярные списки Мосиевский В.И.-Московенко И.К. л.31 ФС О службе Сосницкого Поветового стряпчего коллежского секретаря Петра Яковлева сына Москальского. Учинен 1812 года. ... Показать все
Бракосочетание
После 1812

Жена: Москальская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1829

Сын: Москальский Яков Петрович

Мать ребёнка: Москальская Елизавета Ивановна

Феськовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1832

Сын: Москальский Николай Петрович

Мать ребёнка: Москальская Елизавета Ивановна

Мена, Чернігівська область
Смерть
02.09.1834
Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1834

Сын: Москальский Петр Петрович

Мать ребёнка: Москальская Елизавета Ивановна

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