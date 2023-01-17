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Москальский Николай Петрович

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

21.09.1832

Дата смерти

05.12.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1832

Отец: Москальский Петр Яковлевич

Мать: Москальская Елизавета Ивановна

Мена, Чернігівська область
Дворянский титул
19.12.1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ф.1343 оп.25 д.5840 Дело о дворянстве Москальских. 54 л. Вступило: 22.06.1859 Слушано: 2.09.1859, 4.11.1859, 21.09.1860, 19.12.1861. Л.1 Прошение на имя Императора Александра Николаевича. Просит Старш... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1867

Дочь: Москальская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1867

Дочь: Москальская Нина Николаевна

Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1867

Сын: Москальский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1870

Дочь: Москальская Вера Николаевна

Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1872

Дочь: Москальская Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1874

Дочь: Москальская Софья Николаевна

Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1877

Дочь: Москальская Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награда
1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Газета Сенатские ведомости -1878 -«НАШЕМУ Дѣйствительному Статскому Совѣтнику, причисленному къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, Николаю Москальскому. Въ изъявленіе особеннаго НАШЕГО къ вамъ б... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихановская Евгения Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иляшевич Лидия Петровна

Смерть
05.12.1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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