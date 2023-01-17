Москальский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения21.09.1832
Дата смерти05.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1832
Дворянский титул
19.12.1861
Ф.1343 оп.25 д.5840 Дело о дворянстве Москальских. 54 л. Вступило: 22.06.1859 Слушано: 2.09.1859, 4.11.1859, 21.09.1860, 19.12.1861. Л.1 Прошение на имя Императора Александра Николаевича. Просит Старш... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1867
Дочь: Москальская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична
Рождение ребёнка
30.11.1867
Дочь: Москальская Нина Николаевна
Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична
Рождение ребёнка
30.11.1867
Сын: Москальский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична
Рождение ребёнка
03.04.1870
Дочь: Москальская Вера Николаевна
Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична
Рождение ребёнка
20.02.1872
Дочь: Москальская Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична
Рождение ребёнка
31.03.1874
Дочь: Москальская Софья Николаевна
Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична
Рождение ребёнка
06.06.1877
Дочь: Москальская Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Тихановская Евгения Никитична
Награда
1878
Газета Сенатские ведомости -1878 -«НАШЕМУ Дѣйствительному Статскому Совѣтнику, причисленному къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, Николаю Москальскому. Въ изъявленіе особеннаго НАШЕГО къ вамъ б... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иляшевич Лидия Петровна
Смерть
05.12.1903