Тихановская Евгения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1867
Дочь: Москальская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1867
Дочь: Москальская Нина Николаевна
Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1867
Сын: Москальский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1870
Дочь: Москальская Вера Николаевна
Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1872
Дочь: Москальская Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
31.03.1874
Дочь: Москальская Софья Николаевна
Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.06.1877
Дочь: Москальская Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно