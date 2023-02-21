Тихановская Евгения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихановская Евгения Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1867

Дочь: Москальская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1867

Дочь: Москальская Нина Николаевна

Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1867

Сын: Москальский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.04.1870

Дочь: Москальская Вера Николаевна

Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.02.1872

Дочь: Москальская Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.03.1874

Дочь: Москальская Софья Николаевна

Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1877

Дочь: Москальская Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москальский Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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