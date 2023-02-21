Москальская (Сахновская) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
После 1812
Рождение ребёнка
20.12.1829
Сын: Москальский Яков Петрович
Отец ребёнка: Москальский Петр Яковлевич
Феськовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1832
Сын: Москальский Николай Петрович
Отец ребёнка: Москальский Петр Яковлевич
Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1834
Сын: Москальский Петр Петрович
Отец ребёнка: Москальский Петр Яковлевич
Смерть
1854