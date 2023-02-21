Москальская (Сахновская) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москальская (Сахновская) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Сахновский Иван Иванович

Мать: Войцеховичевна Софья Петровна

Бракосочетание
После 1812

Муж: Москальский Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
20.12.1829

Сын: Москальский Яков Петрович

Отец ребёнка: Москальский Петр Яковлевич

Феськовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1832

Сын: Москальский Николай Петрович

Отец ребёнка: Москальский Петр Яковлевич

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1834

Сын: Москальский Петр Петрович

Отец ребёнка: Москальский Петр Яковлевич

Смерть
1854
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