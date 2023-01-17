Москальский Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскальский Петр Петрович

Москальский Петр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1834

Дата смерти

30.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1834

Отец: Москальский Петр Яковлевич

Мать: Москальская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1868

Дочь: Григорьева Елисавета Петровна

Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна

Рождение ребёнка
27.11.1870

Дочь: Варнек Надежда Петровна

Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1872

Дочь: Тереховко Маргарита Петровна

Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна

Рождение ребёнка
29.12.1874

Дочь: Оленева Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1877

Сын: Москальский Николай Петрович

Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1880

Дочь: Москальская Ольга Петровна

Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна

Бракосочетание
До 1886

Жена: Москальская Анна Александровна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1887

Дочь: Москальская Антонина Петровна

Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна

Награда
1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
1893, газета сентаские ведомости Нашему дѣйствительному статскому совѣтнику, юрисконсульту Министерства Государственныхъ Имуществъ Петру Москальскому. «Въ изъявленіе особеннаго Нашего къ вамъ благовол... Показать все
Работа или профессия
16.05.1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
16.05.1896. Списки чинов Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, Всемилостивейше награжденных 14 мая 1896 года "Известия Министерства Земледелия и Государственных Имуществ" №20 от 16 мая ... Показать все
Работа или профессия
22.05.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
1902 Мая 22. «Юрисконсульту Министерства, Земледѣлія Государственныхъ Имуществъ, Тайному Совѣтнику Москальскому Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть Членомъ Совѣта Министра Земледѣлія Государственныхъ Иму... Показать все
Смерть
30.08.1902
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close