Москальский Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1834
Дата смерти30.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1834
Рождение ребёнка
19.06.1868
Дочь: Григорьева Елисавета Петровна
Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна
Рождение ребёнка
27.11.1870
Дочь: Варнек Надежда Петровна
Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1872
Дочь: Тереховко Маргарита Петровна
Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна
Рождение ребёнка
29.12.1874
Дочь: Оленева Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна
Рождение ребёнка
15.09.1877
Сын: Москальский Николай Петрович
Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна
Рождение ребёнка
02.01.1880
Дочь: Москальская Ольга Петровна
Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна
Бракосочетание
До 1886
Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1887
Дочь: Москальская Антонина Петровна
Мать ребёнка: Москальская Анна Александровна
Награда
1893
1893, газета сентаские ведомости Нашему дѣйствительному статскому совѣтнику, юрисконсульту Министерства Государственныхъ Имуществъ Петру Москальскому. «Въ изъявленіе особеннаго Нашего къ вамъ благовол... Показать все
Работа или профессия
16.05.1896
16.05.1896. Списки чинов Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, Всемилостивейше награжденных 14 мая 1896 года "Известия Министерства Земледелия и Государственных Имуществ" №20 от 16 мая ... Показать все
Работа или профессия
22.05.1902
1902 Мая 22. «Юрисконсульту Министерства, Земледѣлія Государственныхъ Имуществъ, Тайному Совѣтнику Москальскому Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть Членомъ Совѣта Министра Земледѣлія Государственныхъ Иму... Показать все
Смерть
30.08.1902