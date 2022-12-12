Щелкунова Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1866
Дочь: Казанская Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Шемаха́, Бакинская губерня
Рождение ребёнка
15.11.1870
Сын: Москальский Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Феськовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.05.1872
Сын: Москальский Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
г. Шемаха Бакинской губернии
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Косменко Нина Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.11.1876
Дочь: Москальская Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Рождение ребёнка
?.06.1883
Дочь: Москальская Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1885
Сын: Москальский Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1889
Дочь: Москальская Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно