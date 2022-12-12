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Щелкунова Юлия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1866

Дочь: Казанская Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Шемаха́, Бакинская губерня
Рождение ребёнка
15.11.1870

Сын: Москальский Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Феськовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.05.1872

Сын: Москальский Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

г. Шемаха Бакинской губернии
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Косменко Нина Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: Москальская Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Рождение ребёнка
?.06.1883

Дочь: Москальская Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Рождение ребёнка
30.08.1885

Сын: Москальский Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Рождение ребёнка
28.10.1889

Дочь: Москальская Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москальский Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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