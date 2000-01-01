Косменко (Москальская) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косменко (Москальская) Нина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: Щелкунова Юлия Петровна

Смерть
Неизвестно
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