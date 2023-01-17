Казанский Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1855
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Казанский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Казанская Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.
Дочь: Казанская Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Казанская Ольга Яковлевна
Смерть
Неизвестно