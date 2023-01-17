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Казанский Михаил Алексеевич

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Казанская Ольга Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Казанский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Казанская Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.

Дочь: Казанская Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Казанская Ольга Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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