Бржезинский Всеволод Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1890
Дата смерти25.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
06.12.1912
Дочь: Носкова Ольга Вселодовна
Мать ребёнка: Казанская Варвара Михайловна
Попал в плен (военное)
С 24.05.1915 по 01.06.1915
Радымно (польск. Radymno, укр. Радимно)- Польша, Подкарпатское воеводство, Ярославский повят.
Дата рождения 1890 Должность/Звание унтер-офицер Воинская часть 33-я артиллерийская бригада Дата события 24.05.1915 - 01.06.1915 Место события Радымно Тип документа Карточки военнопленных https://gwar... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1922
Сын: Бржезинский Алексей Всеволодович
Мать ребёнка: Казанская Варвара Михайловна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1926
Дочь: Ромашова Татьяна Всеволодовна
Мать ребёнка: Казанская Варвара Михайловна
Арест
07.06.1938
Работа или профессия
До 07.06.1938
Томский Леспромхоз Бухгалтер
Осуждение
19.10.1938
Смерть
25.10.1938
БРЖЕЗИНСКИЙ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ Год рождения 1890 Место рождения Украинская ССР, Сумская обл., Конотопский р-н, Мана Национальность украинец Образование среднее Партийность б/п Работа Томский ЛПХ, бух... Показать все
Реабилитация осужденного
?.09.1958