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Бржезинский Всеволод Николаевич

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Место рождения

Брацлав, Вінницька область

Дата рождения

22.04.1890

Дата смерти

25.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Брацлав, Вінницька область
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Казанская Варвара Михайловна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1912

Дочь: Носкова Ольга Вселодовна

Мать ребёнка: Казанская Варвара Михайловна

Мена, Чернігівська область
Попал в плен (военное)
С 24.05.1915 по 01.06.1915
Радымно (польск. Radymno, укр. Радимно)- Польша, Подкарпатское воеводство, Ярославский повят.
Дата рождения 1890 Должность/Звание унтер-офицер Воинская часть 33-я артиллерийская бригада Дата события 24.05.1915 - 01.06.1915 Место события Радымно Тип документа Карточки военнопленных https://gwar... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1922

Сын: Бржезинский Алексей Всеволодович

Мать ребёнка: Казанская Варвара Михайловна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1926

Дочь: Ромашова Татьяна Всеволодовна

Мать ребёнка: Казанская Варвара Михайловна

Мена, Чернігівська область
Арест
07.06.1938
Томск, город Томск, Томская область
Работа или профессия
До 07.06.1938
Томск, город Томск, Томская область
Томский Леспромхоз Бухгалтер
Осуждение
19.10.1938
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
25.10.1938
Томск, город Томск, Томская область
БРЖЕЗИНСКИЙ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ Год рождения 1890 Место рождения Украинская ССР, Сумская обл., Конотопский р-н, Мана Национальность украинец Образование среднее Партийность б/п Работа Томский ЛПХ, бух... Показать все
Реабилитация осужденного
?.09.1958
Томск, город Томск, Томская область
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