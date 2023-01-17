Бржезинская (Ковалевич) Мария Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения08.05.1930
Дата смерти09.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1930
Всегда говорили что бабушка родилась в Беларуси, буду уточнять, возможно ошибка в документах
Военная служба
С ?.04.1943 по ?.07.1944
Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Удостоверение № 175450 действительно участвовала в партизанском движении в Белоруссии в качестве рядовой партизанского отряда №36 бригада №8 Брестской области
Работа или профессия
С 26.09.1946 по 15.09.1948
УВД Львовской области - принята на должность архивариуса, уволена по собственному желанию
Работа или профессия
С 06.10.1948 по 27.07.1958
Строительно-монтажное управление треста Упрместпромстрой, зачислена на должность товароведа, уволена по собственному желанию
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
31.01.1952
Дочь: Бржезинская Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Бржезинский Алексей Всеволодович
Работа или профессия
С 28.10.1969 по 14.12.1976
Производственное объединение гостиничного хозяйства ДОН Зачислена дежурной гостиницы Дон Освобождена от занимаемой должности в связи с уходом на инвалидность 2 группы
Награда
1970
Удостоверение к знаку "25 лет победы в ВОВ"
Образование
С 12.01.1972 по 21.04.1972
Удостоверение № 1826 Центральные курсы технического обучения кпк работник привлекающийся к обслуживанию интуристов
Награда
22.01.1973
Юбилейная медаль "50 лет вооруженных сил ссср"
Награда
10.05.1976
Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в ВОВ 1941-1945"
Награда
08.07.1985
Юбилейная медаль "Сорок лет победы в ВОВ 1941-1945"
Смерть
09.05.1993