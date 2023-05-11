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Ковалевич Спиридон Наумович

Место рождения

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ковалевич Наум Демьянович

Мать: не указана

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
В некоторых воспоминаниях указано "Малая Гать", в других, что жили в "Святой Воле".
Рождение ребёнка
08.05.1930

Дочь: Бржезинская Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Ковалевич Анна Сергеевна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Всегда говорили что бабушка родилась в Беларуси, буду уточнять, возможно ошибка в документах
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалевич Анна Сергеевна

Смерть
1938
Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
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