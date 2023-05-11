Ковалевич Спиридон Наумович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Ковалевич Наум Демьянович
Мать: не указана
В некоторых воспоминаниях указано "Малая Гать", в других, что жили в "Святой Воле".
Рождение ребёнка
08.05.1930
Дочь: Бржезинская Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Ковалевич Анна Сергеевна
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Всегда говорили что бабушка родилась в Беларуси, буду уточнять, возможно ошибка в документах
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалевич Анна Сергеевна
Смерть
1938