Бржезинская Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБржезинская Наталья Алексеевна

Бржезинская Наталья Алексеевна

avatar

Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

31.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1952

Отец: Бржезинский Алексей Всеволодович

Мать: Бржезинская Мария Спиридоновна

Львов, Львівська область
Образование
12.07.1967
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Свидетельство о восьмилетнем образовании в средней общеобразовательной трудовой политехнической школе №92
Образование
29.06.1969
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
аттестат о среднем образовании в средней школе №95 г. Ростова н/Д
Образование
28.06.1973
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовское училище искусств, по специальности теория музыки Диплом Ч№862736
Развод
16.11.1976

Муж: не указан

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Маевский Бронислав Егнатьевич Маевская Наталья Алексеевна 16 ноября 1976 актовая запись 764 свидетельство I-AH №387984
Бракосочетание
26.01.1977

Муж: Погонцев Виктор Филиппович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образование
С 04.05.1981 по 14.07.1981
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовский учебный комбинат ВДОАМ
Рождение ребёнка
06.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погонцев Виктор Филиппович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
Около 1986

Муж: Погонцев Виктор Филиппович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
09.12.1989

Муж: Погонцев Виктор Филиппович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
запись №485 от 9.12.89 Ленинский отдел загс г. ростова-на-Дону
Образование
С 01.07.1994 по 17.07.1998
Кошалин, Польша
Хоро-дирижерские курсы, Кошалин, Польша
Награда
13.03.1996
Москва, город федерального значения Москва
Награжден значком "Отличник народного просвещения"
Образование
С 01.09.2015 по 15.08.2016
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Диплом о профессиональной переподготовке педагог ДГТУ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close