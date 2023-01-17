Бржезинская Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1952
Образование
12.07.1967
Свидетельство о восьмилетнем образовании в средней общеобразовательной трудовой политехнической школе №92
Образование
29.06.1969
аттестат о среднем образовании в средней школе №95 г. Ростова н/Д
Образование
28.06.1973
Ростовское училище искусств, по специальности теория музыки Диплом Ч№862736
Развод
16.11.1976
Муж: не указан
Маевский Бронислав Егнатьевич Маевская Наталья Алексеевна 16 ноября 1976 актовая запись 764 свидетельство I-AH №387984
Бракосочетание
26.01.1977
Образование
С 04.05.1981 по 14.07.1981
Ростовский учебный комбинат ВДОАМ
Рождение ребёнка
06.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погонцев Виктор Филиппович
Развод
Около 1986
Бракосочетание
09.12.1989
запись №485 от 9.12.89 Ленинский отдел загс г. ростова-на-Дону
Образование
С 01.07.1994 по 17.07.1998
Кошалин, Польша
Хоро-дирижерские курсы, Кошалин, Польша
Награда
13.03.1996
Москва, город федерального значения Москва
Награжден значком "Отличник народного просвещения"
Образование
С 01.09.2015 по 15.08.2016
Диплом о профессиональной переподготовке педагог ДГТУ