Погонцев Виктор Филиппович
Место рождения
Дата рождения05.03.1951
Дата смерти12.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1951
Образование
13.07.1966
Свидетельство о восьмилетнем образовании И№409496 Средняя школа №49 Кировского района г.Ростова-на-Дону
Образование
27.07.1968
Аттестат о среднем образовании средней общеобразовательной нетрудовой с политехническим обучением школа № 49 г. Ростова-на-Дону
Образование
13.06.1973
Диплом Ростовского ордена трудового знамени государственного университета по специальности биолог Ю№603760
Бракосочетание
26.01.1977
Рождение ребёнка
06.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бржезинская Наталья Алексеевна
Развод
Около 1986
Бракосочетание
09.12.1989
запись №485 от 9.12.89 Ленинский отдел загс г. ростова-на-Дону
Награда
22.04.2014
Награждён медалью ордена *За заслуги перед Отечеством* I степени
Награда
07.06.2014
Ветеран труда
Смерть
12.10.2015
Курск, город Курск, Курская область