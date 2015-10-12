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Погонцев Виктор Филиппович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

05.03.1951

Дата смерти

12.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1951

Отец: Погонцев Филипп Мефодиевич

Мать: Иващенко Анна Макаровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образование
13.07.1966
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Свидетельство о восьмилетнем образовании И№409496 Средняя школа №49 Кировского района г.Ростова-на-Дону
Образование
27.07.1968
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Аттестат о среднем образовании средней общеобразовательной нетрудовой с политехническим обучением школа № 49 г. Ростова-на-Дону
Образование
13.06.1973
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Диплом Ростовского ордена трудового знамени государственного университета по специальности биолог Ю№603760
Бракосочетание
26.01.1977

Жена: Бржезинская Наталья Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бржезинская Наталья Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
Около 1986

Жена: Бржезинская Наталья Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
09.12.1989

Жена: Бржезинская Наталья Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
запись №485 от 9.12.89 Ленинский отдел загс г. ростова-на-Дону
Награда
22.04.2014
Награждён медалью ордена *За заслуги перед Отечеством* I степени
Награда
07.06.2014
Ветеран труда
Смерть
12.10.2015
Курск, город Курск, Курская область
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