Погонцев Филипп Мефодиевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1902
Дата смерти08.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1902
Отец: Погонцев Мефодий
Иммиграция
1921
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Новороссийск - Турция - Болгария - Франция Откуда: Россия Куда: Франция, Арли ГАРФ, картотека белоэмигрантов: 1. Погонцев Филипп Мефодиевич Турция, бомбардир 2-й батареи Корниловского артиллерийског... Показать все
Место жительства
Между 1925 и 1947
Франция, город Арль
Бракосочетание
26.11.1949
Жена: Иващенко Анна Макаровна
Свидетельство о браке ШК № 159871, запись № 590, место регистрации г. Ростов Дон Кировский РайЗАГС
Рождение ребёнка
05.03.1951
Сын: Погонцев Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Иващенко Анна Макаровна
Работа или профессия
1951
Правление и парторганизация артели "Ремстрой" поздравляет вас (подпись на фотографии)
Смерть
08.09.1986