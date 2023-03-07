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Погонцев Филипп Мефодиевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

27.11.1902

Дата смерти

08.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1902

Отец: Погонцев Мефодий

Мать: Погонцева Агафья Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Иммиграция
1921
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Новороссийск - Турция - Болгария - Франция Откуда: Россия Куда: Франция, Арли ГАРФ, картотека белоэмигрантов: 1. Погонцев Филипп Мефодиевич Турция, бомбардир 2-й батареи Корниловского артиллерийског... Показать все
Место жительства
Между 1925 и 1947
Франция, город Арль
Бракосочетание
26.11.1949

Жена: Иващенко Анна Макаровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Свидетельство о браке ШК № 159871, запись № 590, место регистрации г. Ростов Дон Кировский РайЗАГС
Рождение ребёнка
05.03.1951

Сын: Погонцев Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Иващенко Анна Макаровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
1951
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Правление и парторганизация артели "Ремстрой" поздравляет вас (подпись на фотографии)
Смерть
08.09.1986
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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