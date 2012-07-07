Иващенко Анна Макаровна
Место рожденияс. Ерофеевка Алексеевского района Целиноградской области Казахской ССР
Дата рождения13.12.1923
Дата смерти07.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923
с. Ерофеевка Алексеевского района Целиноградской области Казахской ССР
Военная награда
30.04.1945
Наградной документ Воинское звание: вольнонаемный Воинская часть: 376 ВГ ОПА Наименование награды: Медаль «За оборону Кавказа» Приказ подразделения №: 607 от: 30.04.1945 Издан: штаб УТ ОПА
Награда
18.02.1946
Медаль "ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ"
Демобилизация
27.09.1946
Бракосочетание
26.11.1949
Свидетельство о браке ШК № 159871, запись № 590, место регистрации г. Ростов Дон Кировский РайЗАГС
Рождение ребёнка
05.03.1951
Сын: Погонцев Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Погонцев Филипп Мефодиевич
Награда
07.05.1965
Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945"
Награда
25.06.1975
Наградной знак "Победитель социалистического соревнования 1974 года"
Награда
29.12.1975
Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945"
Награда
28.08.1978
Юбилейная медаль "60 лет вооруженных сил СССР"
Награда
05.11.1980
Медаль "Ветеран труда"
Военная награда
06.04.1985
Орден отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Целиноградская обл., Алексеевский р-н, с. Ерофеевка Наименование награды: Орден Отечествен... Показать все
Награда
05.05.1985
Юбилейная медаль "Сорок лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945"
Награда
18.02.1988
Юбилейная медаль "70 лет вооруженных сил СССР"
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945" Н№11807783
Награда
19.01.1996
Медаль Жукова Б№0443271
Награда
09.05.2000
Знак "Фронтовик 1941-1945"
Награда
04.04.2005
Юбилейная медаль "60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945" А№5460289
Награда
22.03.2010
Указом президента РФ от 4.03.2009 награждена юбилейной медалью "65 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг А№3229739
Смерть
07.07.2012