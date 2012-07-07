Круглова Анастасия Апатиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти05.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1915
Рождение ребёнка
13.12.1923
Дочь: Иващенко Анна Макаровна
Отец ребёнка: Иващенко Макар Иванович
с. Ерофеевка Алексеевского района Целиноградской области Казахской ССР
Смерть
05.09.1960