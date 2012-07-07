Круглова Анастасия Апатиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Анастасия Апатиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

05.09.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1915

Муж: Иващенко Макар Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1923

Дочь: Иващенко Анна Макаровна

Отец ребёнка: Иващенко Макар Иванович

с. Ерофеевка Алексеевского района Целиноградской области Казахской ССР
Смерть
05.09.1960
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