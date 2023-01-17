Иващенко Макар Иванович
Место рождения
Дата рождения?.08.1897
Дата смерти06.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1915
Рождение ребёнка
13.12.1923
Дочь: Иващенко Анна Макаровна
Мать ребёнка: Круглова Анастасия Апатиевна
с. Ерофеевка Алексеевского района Целиноградской области Казахской ССР
Призыв на военную службу
?.10.1941
Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Мечетинский РВК, Ростовская обл., Мечетинский р-н
Военная награда
27.05.1944
Иващенко Макар Иванович Медаль «За оборону Кавказа» Представление на награждение Воинское звание: старшина медслужбы Воинская часть: 24 гминб 5 гминбр Наименование награды: Медаль «За оборону Кавказа... Показать все
Военная награда
31.10.1944
Орден Красной Звезды Наградной документ Дата рождения: __.__.1897 Место призыва: Мечетинский РВК, Ростовская обл., Мечетинский р-н Дата поступления на службу: __.10.1941 Воинское звание: старшина мед... Показать все
Смерть
06.10.1975
Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область