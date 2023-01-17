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Иващенко Макар Иванович

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Место рождения

Валуйки, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

?.08.1897

Дата смерти

06.10.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1915

Жена: Круглова Анастасия Апатиевна

Рождение ребёнка
13.12.1923

Дочь: Иващенко Анна Макаровна

Мать ребёнка: Круглова Анастасия Апатиевна

с. Ерофеевка Алексеевского района Целиноградской области Казахской ССР
Призыв на военную службу
?.10.1941
Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Мечетинский РВК, Ростовская обл., Мечетинский р-н
Военная награда
27.05.1944
Иващенко Макар Иванович Медаль «За оборону Кавказа» Представление на награждение Воинское звание: старшина медслужбы Воинская часть: 24 гминб 5 гминбр Наименование награды: Медаль «За оборону Кавказа... Показать все
Военная награда
31.10.1944
Орден Красной Звезды Наградной документ Дата рождения: __.__.1897 Место призыва: Мечетинский РВК, Ростовская обл., Мечетинский р-н Дата поступления на службу: __.10.1941 Воинское звание: старшина мед... Показать все
Смерть
06.10.1975
Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
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