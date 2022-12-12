Погонцев Мефодий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
27.11.1902
Сын: Погонцев Филипп Мефодиевич
Мать ребёнка: Погонцева Агафья Григорьевна
Смерть
Около 1919
погиб между Ростовом-на-Дону и Крымом. присоединился с сыном в 2018 г. к казакам, но на корабли не сел. Со слов сына умер от болезни.