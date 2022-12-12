Погонцев Мефодий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погонцев Мефодий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900

Жена: Погонцева Агафья Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.11.1902

Сын: Погонцев Филипп Мефодиевич

Мать ребёнка: Погонцева Агафья Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Около 1919
погиб между Ростовом-на-Дону и Крымом. присоединился с сыном в 2018 г. к казакам, но на корабли не сел. Со слов сына умер от болезни.
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