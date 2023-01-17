Семененко Константин Ефимович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти05.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Семененко Ефим Ильич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Семененко Петр Константинович Брат
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1923
Сын: Семененко Сергей Константинович
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Семененко Василий Константинович Брат
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Семененко Александр Константинович ?
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Семененко Владимир Константинович Брат
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семененко Иван Константинович Брат
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна
Смерть
05.10.1953
Бурла, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край