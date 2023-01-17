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Семененко Константин Ефимович

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1902

Дата смерти

05.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Семененко Ефим Ильич

Мать: Семененко Евдокия Давыдовна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Семененко Петр Константинович Брат

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
18.07.1923

Сын: Семененко Сергей Константинович

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Семененко Василий Константинович Брат

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Семененко Александр Константинович ?

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Семененко Владимир Константинович Брат

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семененко Иван Константинович Брат

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Михайловна

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.10.1953
Бурла, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
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