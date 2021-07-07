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Семененко Александр Константинович ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Семененко Константин Ефимович

Мать: Кравченко Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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