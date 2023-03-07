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Кравченко Наталья Михайловна

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

12.08.1901 ст.

Дата смерти

03.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1901 ст.

Отец: Кравченко Михаил Харитонович

Мать: Кравченко Мария Архиповна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Семененко Петр Константинович Брат

Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович

Рождение ребёнка
18.07.1923

Сын: Семененко Сергей Константинович

Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Семененко Василий Константинович Брат

Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Семененко Александр Константинович ?

Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Семененко Владимир Константинович Брат

Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семененко Иван Константинович Брат

Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.07.1964
Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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