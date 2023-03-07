Кравченко Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.08.1901 ст.
Дата смерти03.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1901 ст.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Семененко Петр Константинович Брат
Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович
Рождение ребёнка
18.07.1923
Сын: Семененко Сергей Константинович
Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Семененко Василий Константинович Брат
Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Семененко Александр Константинович ?
Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Семененко Владимир Константинович Брат
Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семененко Иван Константинович Брат
Отец ребёнка: Семененко Константин Ефимович
Смерть
03.07.1964