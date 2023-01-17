Кравченко Мария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Архип ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кравченко Данила Михайлович ?
Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович
Рождение ребёнка
12.08.1901 ст.
Дочь: Кравченко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович
Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кравченко Михаил Михайлович ?
Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кравченко Иван Михайлович ?
Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Василиса Михайловна ?
Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович
Смерть
Неизвестно