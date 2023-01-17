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Кравченко Мария Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Архип ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кравченко Данила Михайлович ?

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Рождение ребёнка
12.08.1901 ст.

Дочь: Кравченко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кравченко Михаил Михайлович ?

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кравченко Иван Михайлович ?

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кравченко ?

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко ?

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко ?

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко ?

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Василиса Михайловна ?

Отец ребёнка: Кравченко Михаил Харитонович

Смерть
Неизвестно
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